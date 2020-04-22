يوم الأرض العالمي.. قصة بداية الاحتفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل العالم بيوم الأرض العالمي في 22 أبريل/نيسان من كل عام، بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض. "العين الإخبارية" ترصد في الفيديو التالي معلومات عديدة قد لا يعرفها الكثيرون عن هذا الاحتفال الدولي الذي يقام في أكثر من 193 دولة.

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