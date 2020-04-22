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وزير المالية : لجان وفرق عمل لإعادة الاقتصاد بالتدريج
رصد 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان التأكيد على الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي اتخذتها المملكة لمواجهة آثار فيروس كورونا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وقال الجدعان خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم إن المملكة رصدت 23 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص ضمن عدة مبادرات لدعم القطاعات المتضررة حيث قررت الدولة تحمل رواتب 60 % من موظفي القطاع الخاص بالقطاعات المتأثرة من مكافحة فيروس كورونا.
وأوضح وزير المالية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا قادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة.
وتابع الجدعان : ندرس القطاعات الأكثر تضررًا من كورونا لمعالجة أوضاعها من خلال لجان تدرس إعادة الاقتصاد لوضعه السابق بالتدريج.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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