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2020-04-22 الجوازات تنهي إجراءات مواطني الإمارات المغادرين إلى دولتهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أنهت الجوازات السعودية إجراءات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين غادروا إلى دولتهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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