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الجوازات تنهي إجراءات مواطني الإمارات المغادرين إلى دولتهم

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2020-04-22

الجوازات تنهي إجراءات مواطني الإمارات المغادرين إلى دولتهم

عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت الجوازات إجراءات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين غادروا إلى دولتهم عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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