وزير المالية : دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد وتفادي آثار كورونا

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة تجري دراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إلى طبيعتها وتلافي آثار إجراءات مكافحة فيروس كورنا مشيرًا إلى أنه صدرت أوامر كريمة بتوفير التمويل اللازم للتأكد من توفير المستلزمات للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا من منطق أن الإنسان – أيًا كان – أولوية لدى قيادة المملكة.

Advertisements

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي افتراضي للحديث عن التطورات الاقتصادية في المملكة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحة فيروس كورونا فإن حماية المواطنين والمقيمين أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ومن هذا المنطق جاء التوجيه الملكي الكريم بتوفير العلاج والفحوص بالمجان لكل مرضى كورونا من السعوديين والمقيمين بما فيهم مخالفو الإقامة.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم تشكيل عدة فرق للتعامل مع أزمة جائحة كورونا حتى قبل رصد أية حالات في المملكة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر