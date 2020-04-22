وزراء سياحة دول العشرين يبحثون تأثير كورونا على القطاع

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

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تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا لوزراء السياحة بعد غدٍ الجمعة، وذلك في ضوء جائحة COVID-19، وتأثير هذه الأزمة العالمية على قطاع السياحة، حيث سيجتمع وزراء السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

وسيُعقَد الاجتماع بقيادة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، حيث سيناقش الوزراء الاستجوابات الفورية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع السياحة، التي تعد من القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وأيضا البحث في إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وسينضم لأعضاء مجموعة العشرين كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة، وتطوير السياحة كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين (هنا).

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