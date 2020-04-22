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لـ7 أسباب لا تكثروا من تناول المقليات في رمضان
الأفران أفضل صحيًا
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
دعت استشارية التغذية الدكتورة ماجدة همام، إلى ضرورة الحد من تناول المقليات في رمضان، مبينة أنه يكثر تناول الكثير من أنواع المعجنات المقلية في الزيوت، وبالتالي يزيد استهلاك السعرات الحرارية والدهون في الجسم، وخصوصًا أن هذه الأطباق هي وجبات تشتهر في رمضان مثل السمبوسك والكبة ومختلف المعجنات الأخرى.
وقالت في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن هناك ٧ انعكاسات لتناول المقليات بكثرة وهي:
⁃ تزيد من نسبة الكولسترول في الدم.
– يزيد من دهون البطن والخصر والأرداف.
– صعوبة هضم الطعام المقلي وبالتالي صعوبة استخلاص عناصره المفيدة.
– انعدام فوائد الطعام المقلي من عناصر وفيتامينات بمجرد غليه في الزيت.
– زيادة فرص الإصابة بالسمنة.
– ضعف المناعة وضعف وقاية الجسم من الأمراض.
– الإصابة بالإمساك نتيجة الإصابة بسوء الهضم.
ونوهت الدكتورة همام إلى ضرورة أن تكون موائد رمضان متنوعة، وتتوفر بها مختلف العناصر من فيتامينات ومعادن وألياف لدورها الهام في المحافظة على الجهاز الهضمي، وضرورة الحرص على عدم الإكثار من الإطباق الرئيسية حتى لا تواجه السيدة مشكلة تكرار نفس الأطباق في اليوم التالي، لذا الأفضل إعداد وجبات مقننة تنتهي في نفس اليوم، وفي اليوم التالي وجبات أخرى لضمان الحصول على التنوع الغذائي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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