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قال مدير إدارة وحدات الذبح طلق المسعودي: إن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) وصل حتى الوقت الحالي إلى 33 شخصاً تتوافق عليهم الاشتراطات، وذلك بعد تصفية أسماء من لا تتطابق استمارة السيارة معها.
وأشار إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم الأمانة للمواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بوضع مسافة شاغرة تقدر بستة أمتار بين السيارة والأخرى.
وأبان "المسعودي" أن عدد المواقف المخططة والمرقمة يبلغ 97 موقفاً، مضيفاً أن هناك مساحة أخرى مضاعفة يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها إذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة.
وأشار إلى أنه سيتم -بإذن الله- إجراء القرعة على توزيع المواقف، بحيث يكتب في التصريح رقم الموقف المخصص لصاحب التصريح.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 06:56 PM
نظمت مواقفها في منطقة المعيصم لمنع انتشار "كورونا"
قال مدير إدارة وحدات الذبح طلق المسعودي: إن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) وصل حتى الوقت الحالي إلى 33 شخصاً تتوافق عليهم الاشتراطات، وذلك بعد تصفية أسماء من لا تتطابق استمارة السيارة معها.
وأشار إلى تخطيط وتنظيم وتقسيم الأمانة للمواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بوضع مسافة شاغرة تقدر بستة أمتار بين السيارة والأخرى.
وأبان "المسعودي" أن عدد المواقف المخططة والمرقمة يبلغ 97 موقفاً، مضيفاً أن هناك مساحة أخرى مضاعفة يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها إذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة.
وأشار إلى أنه سيتم -بإذن الله- إجراء القرعة على توزيع المواقف، بحيث يكتب في التصريح رقم الموقف المخصص لصاحب التصريح.
، "أمانة مكة" تدعو أصحاب السيارات "الجلابة" للتقدم للحصول على التصاريح اللازمة ،
المصدر : الخليج 365
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