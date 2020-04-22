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محمد بن مسعود - الدمام - 22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 06:30 PM
بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية جرّاء جائحة كوروناضمن مبادرة "إحسان".. "شؤون الحرمين" توزع عدداً من السلال الغذائية على الأسر المحتاجة
أطلقت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ممثلة بإدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة بعنوان (إحسان) وهي عبارة عن توزيع العديد من السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المحتاجة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من سكان مكة المكرمة؛ بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة جرّاء جائحة فيروس كورونا العالمية.
وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين جنادي بن علي مدخلي أن المبادرة تتماشى مع ما أطلقته إمارة منطقة المكرمة من مبادرات مثل حملة (بِرّاً بمكة) وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للمحتاجين لتخطي الأوضاع الصعبة التي يمرون بها؛ بسبب الظروف الحالية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة فيروس كورونا وذلك خدمةً للمجتمع وحفاظاً على سلامته.
وأفاد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الرئاسة تنطلق من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتفعيل دور الرئاسة الاجتماعي.
، ضمن مبادرة "إحسان".. "شؤون الحرمين" توزع عدداً من السلال الغذائية على الأسر المحتاجة ،
المصدر : الخليج 365
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