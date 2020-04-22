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من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياً غداً برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ونائب وزير شؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني.
وسيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يهدف الاجتماع ضمان التعاون التام؛ للحد من تداعيات فيروس "كورونا" على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020.
مجموعة العشرين
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 06:25 PM
يضم رؤساء المنظمات الدولية والإقليميةوزراء العمل في مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً مرئياً برئاسة المملكة.. غداً
من المقرر أن يعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياً غداً برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ونائب وزير شؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني.
وسيضم الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، حيث يهدف الاجتماع ضمان التعاون التام؛ للحد من تداعيات فيروس "كورونا" على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020.
، وزراء العمل في مجموعة العشرين يعقدون اجتماعاً مرئياً برئاسة المملكة.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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