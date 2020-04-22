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أفاد البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)، بأن تحويلات العمالة المهاجرة ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتدّ حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرًا.
وأضاف البنك، في بيان أوردته "رويترز"؛ أن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20 بالمئة، يرجع إلى حدّ بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.
من ناحيته ذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية، والركود الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد- 19؛ يؤثر بشدة على القدرة على تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة.
من جانبه أوضح ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات؛ أن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.فيروس كورونا الجديد
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 06:38 PM
سبب رئيس للركود الاقتصادي في الدول الناميةالهبوط الأكبر منذ 1980.. "كورونا" يخفض 142 مليار دولار من تحويلات العمالة
أفاد البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)، بأن تحويلات العمالة المهاجرة ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتدّ حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرًا.
وأضاف البنك، في بيان أوردته "رويترز"؛ أن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20 بالمئة، يرجع إلى حدّ بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.
من ناحيته ذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية، والركود الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد- 19؛ يؤثر بشدة على القدرة على تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة.
من جانبه أوضح ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات؛ أن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.
، الهبوط الأكبر منذ 1980.. "كورونا" يخفض 142 مليار دولار من تحويلات العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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