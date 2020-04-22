، "الصحة اليمنية" تدعو المانحين لدعم أنشطتها في المحافظات المتأثّرة بالمنخفض المداري ،

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دعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في سبع محافظات بالبلاد، تأثرت بالمنخفض المداري.
وشدّدت الوزارة في بيان بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التنسيق معها لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وتعز ومأرب، وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري.
وقال البيان: إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوّثة والمجاري يشكّل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة؛ وهو ما يستدعي التدخُّل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات.
"الصحة اليمنية" تدعو المانحين لدعم أنشطتها في المحافظات المتأثّرة بالمنخفض المداريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-22
دعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في سبع محافظات بالبلاد، تأثرت بالمنخفض المداري.
وشدّدت الوزارة في بيان بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التنسيق معها لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وتعز ومأرب، وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري.
وقال البيان: إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوّثة والمجاري يشكّل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة؛ وهو ما يستدعي التدخُّل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441
06:21 PM
ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوّثة والمجاري
دعت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في سبع محافظات بالبلاد، تأثرت بالمنخفض المداري.
وشدّدت الوزارة في بيان بثّته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التنسيق معها لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وتعز ومأرب، وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري.
وقال البيان: إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوّثة والمجاري يشكّل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة؛ وهو ما يستدعي التدخُّل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات.
، "الصحة اليمنية" تدعو المانحين لدعم أنشطتها في المحافظات المتأثّرة بالمنخفض المداري ،
المصدر : الخليج 365
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