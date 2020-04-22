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السعودية تقلل من قيود فرض الحظر بعدد من المناطق خلال شهر رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأنه تم التعديل على قيود حظر التجول في عدد من مناطق المملكة خلال شهر رمضان الكريم حيث يسمح بالخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط.

 

ويشمل تعديل قرار حظر التجول:-

  • يسمح للمواطنين التجول في كافة المناطق والمدن التي لا يطبق عليها قرار حظر التجول الكلي؛ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 عصرًا.
  • يسمح للمواطنين بالمدن والمناطق التي طبق عليها قرار الحظر على مدار 24 ساعة بالخروج من منازلهم فقط لشراء الضروري من الاحتياجات مثل التموين أو طلب الرعاية الصحية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً داخل المنطقة السكنية التي يقيمون بها ويتم التنقل بالسيارات من قبل شخص واحد فقط وهو قائد السيارة.
  • استمرار العمل بقرار منع التجول لسكان الأحياء السكنية التي فرض عليها الحظر الصحي الكامل وهو عدم الخروج من منازلهم على مدار اليوم.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيام بهذه الإجراءات اتخذت ضمن جهود المملكة لمواجهة وللحفاظ على صحة الشعب وتناشد المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات العزل الصحي لتحقيق المصلحة العامة.

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