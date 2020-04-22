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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية ترتب رحلات لإعادة المغتربين إلى بلادهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم بمجرد ترتيبها.
كانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.
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