شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية ترتب رحلات لإعادة المغتربين إلى بلادهم والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة سترتب رحلات جوية للمقيمين من غير السعوديين الراغبين في العودة إلى بلادهم في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة الداخلية قولها إن من يحملون تأشيرات إقامة سارية يمكنهم التقدم بطلب عبر الإنترنت وسيتم إرسال تفاصيل الرحلات إليهم بمجرد ترتيبها. Advertisements كانت المملكة قد علقت الرحلات الجوية الدولية وفرضت حظر تجول في أنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرحلات ستغادر من مطارات في العاصمة الرياض وجدة والمدينة والدمام.

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