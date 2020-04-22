السعودية | “البيئة” تطلق 36 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الإنتاج الحيواني عبر منصة “زراعي”

المناطق _الرياض

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي” لتراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الخِدْمات الإلكترونية الإضافية التي تم إطلاقها عبر منصة “زراعي” الإلكترونية تشمل: 9 خِدْمات لمشاريع تربية الضأن، و9 خِدْمات لمشاريع تربية الماعز، و9 خِدْمات لمشاريع تربية الخيول والحيوانات الخيلية، و9 خِدْمات لمشاريع تربية الجمال والحيوانات الجملية.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة “زراعي” إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخِدْمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.