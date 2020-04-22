شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 763 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يصل 18100 حالة والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزراة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 18100 بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة.
وتأتي هذه الزيادة مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة.
وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 133495 حالة.
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