شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا والان نبدء بالتفاصيل

برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ عقد مجلس القضاء الإداري أمس الثلاثاء , جلسته عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، التي طُبق فيها نظام إدارة الجلسات لأول مرة في اجتماعات المجلس؛ وهو نظام يتيح للأعضاء الاطلاع على الموضوعات والتصويت إلكترونيًا على القرارات، وذلك بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

أوضح ذلك فضيلة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، مبينًا أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة؛ تضمنت تعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي)، بالإضافة إلى الموافقة على ندب عدد من القضاة إلى عدد من المحاكم بديوان المظالم.

وأضاف الأحيدب: أن المجلس وافق على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ثلاثة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية سبعة عشر قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج).

فيما أشار الأحيدب إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وعدد من الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.