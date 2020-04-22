قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران نفذت تحركات استفزازية في الخليج العربي، ولا تزال تمد وكلاءها بالأسلحة؛ للنيل من استقرار المنطقة.

وطالب بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، النظام الإيراني بالاستماع إلى مطالب شعبه والتوقف عن الأعمال العدائية ودعم المليشيات والتي أثرت على الاقتصاد، مؤكدا أن نظام طهران قدم معلومات مغلوطة حول انتشار فيروس كورونا داخل بلاده.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن إيران رفضت عروض واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا.

كما طالب بومبيو بضرورة محاسبة إيران على إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا عسكريا.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن بلاده في البحر.

وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، كتب ترامب: "بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق أول قمر صناعي عسكري في مداره، وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وفيما يخص جائحة كورونا، اتهم بومبيو منظمة الصحة العالمية بالفشل في التعامل مع أزمة تفشي الفيروس، مؤكدا التزام بلاده بتعهداتها بالحفاظ على أرواح الشعب الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رفض سلوك الصين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، موضحا أنها لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا في الوقت المناسب.