مصر ترسل شحنة مساعدات طبية لأمريكا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، فيديو لشحنة المستلزمات الطبية المتجهة لأمريكا، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأوضح راضي أن شحنة المستلزمات للولايات المتحدة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بدعم الدول الصديقة فى مواجهة جائحة كورونا.

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وسجلت أمريكا أعلى معدلات الوفاة والإصابة على مستوى العالم جراء فيروس كورنا بحوالي 2000 حالة وفاة في اليوم، تليها إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.

وكانت مصر أرسلت مساعدات طبية ممثالة لدولتي الصين وإيطاليا وغيرهما.

كما بدأت اليوم الثلاثاء، ولمدة 8 أيام، في تسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، على أن تعود كافة الرحلات إلى مطار مرسى علم شمال شرق القاهرة.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان الإثنين: إن الرحلات ستكون إلى واشنطن، وكازابلانكا، وأمستردام، وموسكو، والبحرين، وبومباي، فضلاُ عن السعودية ولبنان.