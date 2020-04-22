- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر مرضى الضغط بتأجيل تناول الدواء في رمضان لما بعد صلاة التراويح.
وقال النمر: في رمضان ننصح دومًا بتأجيل أدوية الضغط إلى ما بعد صلاة التراويح؛ لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة.
وتابع: لقد رأيت بعض المرضى يأخذون أدوية الضغط مباشرة بعد الفطور (على جفاف) وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح خاصة في الأيام الأولى من الصوم!!
ونشر النمر جدول فئات المرضى الذين لا ينصحون بالصوم في شهر رمضان ومن بينهم مرضى ضغط الدم غير المتحكم به ومن لديه ضغط شرياني رئوي شديد غير متحكم به.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.