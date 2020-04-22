اخبار السعوديه

نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-22

نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر مرضى الضغط بتأجيل تناول الدواء في رمضان لما بعد صلاة التراويح.

وقال النمر: في رمضان ننصح دومًا بتأجيل أدوية الضغط إلى ما بعد صلاة التراويح؛ لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة.

Advertisements

وتابع: لقد رأيت بعض المرضى يأخذون أدوية الضغط مباشرة بعد الفطور (على جفاف) وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح خاصة في الأيام الأولى من الصوم!!

ونشر النمر جدول فئات المرضى الذين لا ينصحون بالصوم في شهر رمضان ومن بينهم مرضى ضغط الدم غير المتحكم به ومن لديه ضغط شرياني رئوي شديد غير متحكم به.

تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

813e6aa734.jpg

تواصل معنا على

6869a0d719.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا