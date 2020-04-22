نصيحة مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان

2020-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر مرضى الضغط بتأجيل تناول الدواء في رمضان لما بعد صلاة التراويح.

وقال النمر: في رمضان ننصح دومًا بتأجيل أدوية الضغط إلى ما بعد صلاة التراويح؛ لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة.

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وتابع: لقد رأيت بعض المرضى يأخذون أدوية الضغط مباشرة بعد الفطور (على جفاف) وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح خاصة في الأيام الأولى من الصوم!!

ونشر النمر جدول فئات المرضى الذين لا ينصحون بالصوم في شهر رمضان ومن بينهم مرضى ضغط الدم غير المتحكم به ومن لديه ضغط شرياني رئوي شديد غير متحكم به.

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