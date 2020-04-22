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2020-04-22 توضيح من حرس الحدود حول إيقاف النزهة البحرية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود إيقاف النزهة البحرية مؤقتًا ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السعودية.

وقالت حرس الحدود في توضيح لها إن إيقاف النزهة البحرية جاء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والتي تم اتخاذها حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت المملكة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا تضمنت تعليق الدراسة وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية وتعليق العمرة والزيارة وكذلك تعليق الدوام وفرض منع التجول. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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