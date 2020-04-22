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الكاميرات الحرارية لرصد حالات كورونا في مسلخ عسير النموذجي
تعميم التجربة على كافة أسواق المنطقة تدريجيًا
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
فعلت أمانة منطقة عسير الكاميرات الحرارية داخل مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها ومبنى الأمانة وعدد من المرافق العامة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، فقد فعلت الأمانة “الكاميرات الحرارية” في مسلخ الأمانة النموذجي بمدينة أبها ومبنى الأمانة وعدد من المرافق العامة مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالدخول لمن يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة، وسيتم تحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.
الجدير بالذكر أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات في أسواق النفع العام في المنطقة تدريجيًا، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.
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