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يلقي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، مساء الأربعاء، محاضرة علمية بعنوان: "توجيهات رمضانية".
يأتي ذلك، ضمن البرنامج الدعوي الرمضاني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، ويذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة الوزارة بـ"يوتيوب".
والمحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، بتوجيه مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتصل بأحكام وآداب شهر رمضان المبارك.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 05:40 PM
في محاضرة بعنوان "توجيهات رمضانية""الفوزان" على قناة الشؤون الإسلامية عبر "يوتيوب"
يلقي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، مساء الأربعاء، محاضرة علمية بعنوان: "توجيهات رمضانية".
يأتي ذلك، ضمن البرنامج الدعوي الرمضاني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، ويذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة الوزارة بـ"يوتيوب".
والمحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، بتوجيه مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتصل بأحكام وآداب شهر رمضان المبارك.
، "الفوزان" على قناة الشؤون الإسلامية عبر "يوتيوب" ،
المصدر : الخليج 365
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