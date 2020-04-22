، بالصور.. "منصور بن محمد" يتفقد مركز القيادة والتحكم بصحة حفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض مستجدات تطورات فيروس " كورونا " والوضع العالمي والمحلي

تفقّد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بالمركز استمع خلالها لشرح مفصل من مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي عن غرفة القيادة والتحكم التي تضم المنصات العلاجية والوقائية المرتبطة بمنظومة الخدمات المساندة لمتابعة الإجراءات اليومية على مدار الساعة بمنفذ الرقعي والمستشفيات الحكومية والخاصة ومراقبة مستجدات تطورات فيروس "كورونا" كوفيد-19 والوضع العالمي والمحلي إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الصحية لمجابهته.

واستمع الأمير منصور بن محمد لشرح عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بحفر الباطن من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستية والتدخل السريع لأي طارئ لا سمح الله وأشاد سموه بالجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي اتخذتها صحة حفر الباطن لمكافحة فيروس "كورونا" كوفيد-19.

كما قدّم رسالة صوتية عبر اللاسلكي التهنئة لكل أبطال "الصحة" بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، ومثمناً الدور الكبير الذي يقدمونه من خلال مواجهة هذه الجائحة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء.

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