- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب الجندي منصور إبراهيم آل رشاد الأسمري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
رافق المحافظ: رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، ومدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، ومدير الضبط الجنائي بشرطة محافظة محايل المقدم فهد محمد آل ظاهر.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 05:37 PM
نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب الجندي منصور إبراهيم آل رشاد الأسمري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
رافق المحافظ: رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، ومدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، ومدير الضبط الجنائي بشرطة محافظة محايل المقدم فهد محمد آل ظاهر.
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
، محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الأسمري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الأسمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.