، خبير كروي يقدم محاضرة للمدربين الوطنيين عن أهمية ما يحدث بين الشوطَين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 488 من المهتمين بالشأن الفني

قدم المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم ستيفين كونستانتين، محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد" الذي تقدمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 488 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.

وتطرق كونستانتين خلال المحاضرة إلى عقد مقارنة فنية بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و7 دوريات أوروبية، كما تحدث عن اكتشاف الموهوبين، وعرج على أهمية ما يحدث بين الشوطين والإجراءات المتبعة في ذلك.

وبعد المحاضرة بدأ المحاضر الدولي النقاش والحوار مع المدربين؛ حيث استقبل أسئلتهم.

وفي الختام قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره للمحاضر كونستانتين على المحاضرة القيمة، ونقل خبراته للمدربين الوطنيين، وللدكتور عبدالعزيز الحسن رئيس قسم اللغة الإنكليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، والذي قام بالترجمة الفورية للعربية.