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محمد بن مسعود - الدمام - كشف مصطفى جينكيز رئيس نادي غلطة سراي التركي، في تصريحات صحفية؛ عن حقيقة وصول عرض رسمي من نادي الهلال لضمّ المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو.
وصادق رئيس النادي التركي في ردّه على سؤالٍ عن رحيل اللاعب للنادي السعودي؛ على انفراد "الخليج 365" في وقت سابق، والذي أعلنت فيه أن الهلال لم يفاوض اللاعب أو يرسل له عروضًا؛ حيث قال: "لن أتحدث عن أي شيء غير رسمي.. لم يصلنا عرض رسمي للنادي لضم اللاعب".
وتابع في التصريحات التي نقلتها "ajansspor": "لا يمكنني الحديث عن أشياء غير رسمية.. اللاعب مستمرّ مع النادي حتى الآن.. العروض تأتي وتذهب للاعبينا باستمرار، لكن بخصوص فالكاو فلم يأتِ أي عرض رسمي له حتى الآن".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام الهلال بضم اللاعب، بل أعلنت تلك التقارير أن النادي السعودي عرض نحو 2 مليون يورو سنويًّا للاعب؛ بحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية مؤخرًا.
خبر "الخليج 365" الذي نفت فيه عرض الهلال لضم فالكاو:
https://sabq.org/bSxmK4الهلال
22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 05:37 PM
كشف مصطفى جينكيز رئيس نادي غلطة سراي التركي، في تصريحات صحفية؛ عن حقيقة وصول عرض رسمي من نادي الهلال لضمّ المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو.
وصادق رئيس النادي التركي في ردّه على سؤالٍ عن رحيل اللاعب للنادي السعودي؛ على انفراد "الخليج 365" في وقت سابق، والذي أعلنت فيه أن الهلال لم يفاوض اللاعب أو يرسل له عروضًا؛ حيث قال: "لن أتحدث عن أي شيء غير رسمي.. لم يصلنا عرض رسمي للنادي لضم اللاعب".
وتابع في التصريحات التي نقلتها "ajansspor": "لا يمكنني الحديث عن أشياء غير رسمية.. اللاعب مستمرّ مع النادي حتى الآن.. العروض تأتي وتذهب للاعبينا باستمرار، لكن بخصوص فالكاو فلم يأتِ أي عرض رسمي له حتى الآن".
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام الهلال بضم اللاعب، بل أعلنت تلك التقارير أن النادي السعودي عرض نحو 2 مليون يورو سنويًّا للاعب؛ بحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية مؤخرًا.
خبر "الخليج 365" الذي نفت فيه عرض الهلال لضم فالكاو:
https://sabq.org/bSxmK4
، رئيس "غلطة سراي" التركي يصادق على انفراد "الخليج 365" بشأن عرض "الهلال" لضمّ "فالكاو" ،
المصدر : الخليج 365
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