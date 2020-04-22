شكرا لمتابعة خبر عن 5 فئات من المرضى لا يُنصحوا بالصوم في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، جدول لفئات المرضى الذين لا ينصحون بالصوم في شهر رمضان.
وتضمن الجدول "المرحلة الثالثة والرابعة من فشل القلب حيث يُعاني المريض من ضيق التنفس وهو على فراشه أو عند الذهاب إلى دورة المياه مع انتفاج في الأرجل وتجمع السوائل في الرئتين " .
وكذلك المرحلة الثالثة والرابعة من آلام شرايين القلب حيث يشعر المريض بالألم عند أدنى حركه ويحتاج إلى الدواء بصفة مستمرة، إضافة إلى من لديه ضغط غير متحكم به.
كما يشمل الجدول " من لديه جلطة قلبية خلال ثلاثة أسابيع من حدوثها، من لديه ضغط شرياني رئوي شديد غير متحكم به " .
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