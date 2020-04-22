شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب: نصائح لاستغلال عدم الخروج من المنزل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، كيف يتم استغلال عدم الخروج من المنزل والقيام بأشياء مفيدة في ظل أزمة كورونا والحجر المنزلي.

أن ينظر الشخص إلى مميزات الحجر المنزلي وهي حماية نفسك من المرض وأن ينظر لعيوب الخروج من المنزل، وهي الإصابة بالمرض.

وأضاف : كورونا لم يأتي إلينا نحن نخرج ونأتي به ولذلك يجب على الإنسان أن يتذكر مزايا البقاء في المنزل، ومنها البقاء مع اسرتك وأطفالك.