شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح النشطة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية، وما يصاحبها من تدني في مدى الرؤية على بعض محافظات منطقة تبوك.
وشمل التنبيه البدع وتبوك وتيماء وحقل، وسوف تستمر تلك الأجواء حتى الساعة التاسعة مساءً.
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