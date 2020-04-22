شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود: إيقاف النزهة البحرية للحفاظ على سلامة المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، سبب إيقاف النزهة البحرية، مؤكدة أن القرار جاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، سبب إيقاف النزهة البحرية، مؤكدة أن القرار جاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تم اتخاذها حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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