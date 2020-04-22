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رياح نشطة وسماء غائمة غدًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

وتوقعت الأرصاد، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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