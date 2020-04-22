شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إقامة حفل تخرُّخ افتراضي لطلاب جامعة الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أقامت جامعة الطائف، حفل تخرُّج افتراضي لنحو 16 ألفًا من طلابها وطالباتها الخريجين، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأُجري حفل التخرج أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني عن بعد، نيابة عن أمير المنطقة، ومدير الجامعة، والطلاب والطالبات الخريجين.

وأكدت إدارة الجامعة، أن إقامة الحفل افتراضيًا جاء لمشاركة الخريجين فرحتهم، وحرصًا على سلامة الجميع في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية.