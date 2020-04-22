شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ" يُعلن تحديد موعد آذان العشاء في رمضان بوقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع الأذان لصلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقته المعتاد كالأشهر الأخرى بدون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه بهذا الشأن لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، نص على تحديد وقت رفع الآذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الآذان للصلوات.

وسأل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في ختام التعميم المولى ــ سبحانه وتعالى ــ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.