شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النيابة العامة: عدم الإفصاح عن مخالفة مصاب محلًا للمساءلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدّدت النيابة العامة، على ضرورة الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بفيروس شدّدت النيابة العامة، على ضرورة الإفصاح أثناء مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد أو حتى المشتبه في إصابته. وأكدت المتحدث الرسمي للنيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدم الإفصاح يعد محلا للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن مركز الرصد النيابي يعمل 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

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