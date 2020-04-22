شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تُشدد على التمهل قبل الوصول إلى نقاط الضبط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدّدت النيابة العامة، على ضرورة التمهل قبل الوصول إلى نقاط الضبط، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجال الأمن. شدّدت النيابة العامة، على ضرورة التمهل قبل الوصول إلى نقاط الضبط، وإبراز جميع الوثائق المطلوبة لرجال الأمن. وأكدت النيابة العامة، أن هذا الإجراء يهدف إلى سلامة المواطنين والمقيمين وسهولة تنقلهم.

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