شكرا لمتابعة خبر عن مرور المدينة : رجال المرور موجودون في كل الميادين والطرق ولا تهاون مع مخالفي قرار منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

قال نواف العتيبي مدير إدارة المرور بالمدينة المنورة بأن المديرية سخرت كل الإمكانيات البشرية والآلية، وأن رجال المرور موجودون في كل الطرق والميادين بالمدينة ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة الوباء.

وتابع العتيبي بأن تواجدهم أيضا في طريق الدائري الثاني والدائري الأول، حسب الخطة المعمول بها من قبل رئيس اللجنة الأمنية.

وأوضح إلى أنه لا تهاون مع مخالفي قرار منع التجول، حيث يتم تحرير المخالفات بحقهم، كما تقوم الدوريات بالتأكد من صلاحية التصريح ومن هوية الشخص.