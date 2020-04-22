شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط عمالة قامت بتخزين 1800 طبق بيض لبيعها بسعر مرتفع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية في ⁧رفحاء⁩، من القبض على عمالة قامت بتخزين 1800 طبق بيض بغرض استغلال الأزمة وبيعها بسعر مرتفع. تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية في ⁧رفحاء⁩، من القبض على عمالة قامت بتخزين 1800 طبق بيض بغرض استغلال الأزمة وبيعها بسعر مرتفع. وأكدت الوزارة أنه تم ضخ الكميات المضبوطة بالأسواق، فيما تم تسليم الوافدين المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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