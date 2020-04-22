النيابة العامة تُذكر بعقوبات مخالفة منع التجول وتصويرها والتستر التجاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت النيابة العامة، عن عقوبات مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير وكذلك عقوبة التستر التجاري. كشفت النيابة العامة، عن عقوبات مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير وكذلك عقوبة التستر التجاري. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن عقوبة مخالفة منع التجول وتوثيقها بالتصوير تصل إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.

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