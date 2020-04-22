شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، نصائح مهمة يجب اتباعها في شهر رمضان الكريم.

وتمثلت هذه النصائح في تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، مضيفا أن سجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي يجب عدم مشاركتها مع الغير.

وشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتجنب المصافحة، وممارسة العادات الصحية مثل ممارسة الرياضة، والتغذية المتوازنة.

كما نصح بشرب كميات كافية من المياه خاصة في وقت الإفطار، مضيفا أن اتباع هذه النصائح مفيدة للجسم، وتجعل مناعته أفضل لمقاومة فيروس كورونا الجديد.