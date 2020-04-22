شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، نصائح مهمة يجب اتباعها في شهر رمضان الكريم.
وتمثلت هذه النصائح في تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، مضيفا أن سجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي يجب عدم مشاركتها مع الغير.
وشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتجنب المصافحة، وممارسة العادات الصحية مثل ممارسة الرياضة، والتغذية المتوازنة.
كما نصح بشرب كميات كافية من المياه خاصة في وقت الإفطار، مضيفا أن اتباع هذه النصائح مفيدة للجسم، وتجعل مناعته أفضل لمقاومة فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الصحة» تقدم نصائح مهمة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.