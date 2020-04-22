شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت النيابة العامة، عن اتخاذها حزمة من الإجراءات؛ للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت النيابة العامة خلال المؤتمر الصحفي اليومي، على تجريم الشائعات التي تروج لشح المواد الغذائية ومخالفة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية، فيما تم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

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وأشار إلى النيابة العامة وفرت الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.

كما حركت النيابة الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف التدابير الاحترازية، إذ بلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة ١٣٦٧٦، وقد أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء.

وأوضح أن عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية بلغ ٧٤٦ قضية، كما بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول ٤٨٥، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨.