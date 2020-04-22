شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الزعاق " : غداً موسم " كنة الثريا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالدالزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء موسم كنة الثريا غداً الخميس ولمدة 40 يوم .
وقال " الزعاق " في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر " أن موسم كنة الثريا بداية شدة آشعة الشمس في الظهيرة ، كما يشهد بداية موسم الحصاد على جميع المناطق الجنوبية .
وأضاف أن انتصاف موسم هجرة الطيور سيكون أيضاً في موسم كنة الثريا ، كما يبدأ الربيع الصيفي على نجد ، مشيراً إلى قدوم موسم مربعانية القيظ بعد ذلك .
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