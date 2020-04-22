شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الزعاق " : غداً موسم " كنة الثريا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالدالزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية بدء موسم كنة الثريا غداً الخميس ولمدة 40 يوم .

وقال " الزعاق " في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر " أن موسم كنة الثريا بداية شدة آشعة الشمس في الظهيرة ، كما يشهد بداية موسم الحصاد على جميع المناطق الجنوبية .

وأضاف أن انتصاف موسم هجرة الطيور سيكون أيضاً في موسم كنة الثريا ، كما يبدأ الربيع الصيفي على نجد ، مشيراً إلى قدوم موسم مربعانية القيظ بعد ذلك .