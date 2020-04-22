بالفيديو .. تجمعات مياه تعيق حركة السير على طريق الملك فهد بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو وضع طريق الملك فهد بنجران بعد أن شهدت المنطقة أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية. وثق مقطع فيديو وضع طريق الملك فهد بنجران بعد أن شهدت المنطقة أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية. واحتلت تجمعات المياه مساحة كبيرة من الطريق، الأمر الذى أعاق حركة سير المركبات عليه، واعتمد البعض على جانبي الطريق كمسار للسير لتجنب المياه.

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