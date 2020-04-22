شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. العثور على «كمامة» داخل كيس لحم وإغلاق الملحمة بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أكد متحدث بلدية خميس مشيط بدر القرني، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق ملحمة بمركز تندحة؛ بسبب مخالفات صحية.

وأوضح بدر القرني، أن ذلك بعد تداول مقطع فيديو يكشف وجود كمّام ملوث داخل كيس اللحم؛ ما تسبب في إغلاق الملحمة على الفور.