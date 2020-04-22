شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات ارتفع ليصل إلى 12772 حالة إصابة؛ حيث عدد الحالات النشطة منها هو 10846 حالة.

وكشف متحدث وزارة الصحة، عن شفاء 172 حالة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 1812 حالة؛ فضلًا عن تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 114 حالة وفاة.