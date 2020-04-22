شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إلزام موظف القطاع الخاص بالعمل من المنزل للحصول على دعم الـ60% والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأربعاء أنه لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل ولو من المنزل خلال فترة صرف التعويضات للمنشآت المتضررة والبالغ نسبتها 60 % من قيمة الرواتب .
كما أكدت أن صاحب العمل معفي من دفع الأجور للعاملين المستفيدين من هذا التعويض وفقاً للأمر الملكي .
جاء ذلك رداً على استفسار موظف أكد أن صاحب العمل أعطاه جهاز "لاب توب " للإستمرار في العمل من المنزل وطلب منه التسجيل للحصول على دعم الـ 60% متسائلاً عن مدى أحقيته في ذلك وما إذا كان يحق له راتب شهري .
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