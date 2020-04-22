شكرا لمتابعة خبر عن إحالة اشتباه في مخالفة لمستثمرين بالسوق المالية للنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أحالت هيئة السوق المالية اشتباه في مخالفة "مستثمرين " لنظام السوق المالية للنيابة العامة .
وجاء قرار " تداول " بعد مخالفة المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق ، إذ قاموا بتدوال محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ووحدات صندوقين من الصناديق العقارية المتداولة.
ويأتي هذا تطبيقاً لقواعد الشفافية وحمايةً للسوق من الممارسات غير المشروعة ، مع أحقية المتضرر من هذه الممارسات في رفع دعوى تعويض إلى اللجنة بموجب المادة 75 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
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