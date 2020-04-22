شكرا لمتابعة خبر عن صور لافته لبرج في جدة يتزين بعبارة «خليك في بيتك» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تزين أحد أبراج جدة بعبارة " خليك في بيتك "باللغتين العربية والإنجليزية ، في مشهد توعوي وحضاري لفت أنظار الجميع من المواطنين والمقيمين. تزين أحد أبراج جدة بعبارة " خليك في بيتك "باللغتين العربية والإنجليزية ، في مشهد توعوي وحضاري لفت أنظار الجميع من المواطنين والمقيمين. وتداولت صور للبرج المميز في جدة ، وسط إعجاب بالمشهد وتأكيد على أهمية الإلتزام بالبقاء في المنزل للوقاية من عدوى الفيروس وسط الإجراءات المكثفة التي تتخذها المملكة .

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