شكرا لمتابعة خبر عن تطورات مثيرة في قضية "خاطفة الدمام" واستدعاء أكثر من عائلة للتعرف على مخطوفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن تطورات خطيرة بشأن قضية خاطفة الدمام التي فجرتها "صدى " للتوصل للأطفال المخطوفين في المملكة منذ أكثر من 20 عام .

وأكدت أنه تم تكليف ثلاث لجان أمنية من أكفأ الضباط من الرياض وجدة والدمام للكشف عن جميع أفراد العصابة .

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كما تم استدعاء أكثر من عائلة للتعرف عن الأطفال المخطوفين ، والتحقيق مع الأهالي والمشتبه بهم .

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت مؤخراً في القبض على مواطنة خطفت طفلة في الدمام واتضح أنها من عصابة " مريم " المعروفة بـ "خاطفة الدمام " ، كما تم اتهام 5 أشخاص في القضية .

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