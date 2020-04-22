شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه بعدم خلع الكمامة أثناء العطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن أهمية ارتداء الكمامة أثناء العطس، لأن البعض يزيلها اثناء ذلك ولكن أهمية الكمامة تأتي أثناء العطس.

ويذكر أن وزارة الصحة، الطريقة العلمية الصحيحة للكمامات ، منها لونها الغامق إلى الخارج والفاتح إلى الداخل، والشريط المعدني إلى أعلى مع وضعه منتصف على الأنف، ووضع المخاط خلف الأذنين وسحبه أسفل الوجه.

وتابعت الوزارة بأنه عند إزالة الكمامة يجب عدم لمس الأنف أو الفم، وسحب طرفي المطاط من خلف الأذنين،والتخلص منها في سلة المهملات وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون والمطهر الكحولي.