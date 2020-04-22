السعودية تسجل تعافي 172 حالة من كورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تعافي 172 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليكون إجمالي الذين تشافوا من الجائحة 1812 شخص.

وأفادت الوزارة بتسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، توزعت في مجموعة من المدن.

ووأشارت الوزارة إلى تسجيل 5 وفيات ناجمة عن الوباء، ليصل مجموع الوفيات حتى الآن إلى 114.

وقررت وزارة الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصراً، حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز".

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كما أبقت الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أعلنت بسموحية الصلاة خلال شهر رمضان، ضمن ضوابط اعدتها وزارة الأوقاف الدينية